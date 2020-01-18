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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Чиновника горсовета Харькова разоблачили в миллионной растрате

Киев • УНН

 • 11286 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Заместителя директора департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета уличили в растрате имущества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Чиновника горсовета Харькова разоблачили в миллионной растрате

"Во время досудебного расследования правоохранители установили, что совершил растрату в пользу общества с ограниченной ответственностью заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета в период с 2017 по 2019 год. Мужчина своими незаконными действиями нанес материальный ущерб территориальной общине почти на 2 миллиона гривен" , - сообщили в полиции.

Как указано, во время выполнения одним из ООО работ по договорам с капремонта транспортных сооружений по проспекту Льва Ландау, из-за списания обратной суммой отходов от фрезерования асфальтобетонного покрытия по цене значительно ниже рыночной, был нанесен значительный материальный ущерб.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по частям 2, 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Черниговской области погорела на взяточничестве руководитель управления ОТО.

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