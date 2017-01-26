Сайт Нацгвардії РФ атакували хакери
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Сайт Національної гвардії Росії піддався масованій кібератаці. Про це з посиланням на дані відомства пише РІА Новости, передає УНН.
Зазначається, що фахівці встановили, що сайт піддався "масованій DoS-атаці з множинними мережевими запитами, що приводять до повного завантаження ресурсів web-сервера і неможливості роботи з сайтом", - йдеться в релізі.
При спробі відкрити сторінку з'являється повідомлення: "Сайт зараз закритий на технічне обслуговування".
Також зазначажться, що о другій годині ночі, за московським часом, було виявлено та заблоковано 450 унікальних IP-адрес, з яких проводилася атака. Надалі їх кількість зросла до 7,8 тисячі.
"Наразі фахівці проводять контрзаходи щодо відображення DoS-атаки і виходу роботи сайту на робоче функціонування", - заявив начальник головного управління зв'язку Росгвардіі генерал-майор Олексій Бєляков.
Нагадаємо, сьогодні хакери здійснили масштабну атаку на комп’ютерну систему збройних сил Швеції.