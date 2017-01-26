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Сайт Нацгвардии РФ атаковали хакеры

Сайт Нацгвардии РФ атаковали хакеры

Киев • УНН

 • 41769 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Сайт Национальной гвардии России подвергся массированной кибератаке. Об этом со ссылкой на данные ведомства пишет РИА Новости, передает УНН.

Отмечается, что специалисты установили, что сайт подвергся "массированной DoS-атаке с множественными сетевыми запросами, приводящими к полной загрузке ресурсов web-сервера и невозможности работы с сайтом", - говорится в релизе.

При попытке открыть страницу появляется сообщение: "Сайт сейчас закрыт на техническое обслуживание".

Также отмечается, что в два часа ночи, по московскому времени, было обнаружено и заблокировано 450 уникальных IP-адресов, с которых проводилась атака. В дальнейшем их количество возросло до 7,8 тысячи.

"Сейчас специалисты проводят контрмеры по отражению DoS-атаки и выходу работы сайта на рабочее функционирование", - заявил начальник главного управления связи Росгвардии генерал-майор Алексей Беляков.

Напомним, сегодня хакеры осуществили масштабную атаку на компьютерную систему вооруженных сил Швеции.

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