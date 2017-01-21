Сайт Білого дому "зачистили" від інформації про діяльність адміністрації Б.Обами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Сайт Білого дому www.whitehouse.gov на сьогодні вже позбавлений інформації про діяльність адміністрації Барака Обами: детальних брифінгів стосовно роботи колишнього президента США, заяв адміністрації, передає УНН.
Сайт Білого дому змінився у зв’язку з переходом влади до адміністрації Дональда Трампа.
Замість видалених постів опубліковано перелік пріоритетних планів адміністрації чинного президента США. Частина з них починаються із словосполучення “Америка понад усе”, “План Америка понад усе у сфері енергетики”, “План Америка понад усе у сфері закордонної політики”, “Повернення робочих місць та зростання”, “Повернення величі збройним силам США”, “Підтримка наших правоохоронців”, “Торговельні угоди на благо всіх американців”.
Пошук на сайті за абревіатурою “ЛГБТ”, “лесбійки”, “трансгендери” та деякі ін. не дає жодних результатів
“Давайте повернемо Америці велич, разом. “Рух продовжується — Робота починається!”, — також йдеться у заклику на головній сторінці сайту.