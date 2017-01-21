Сайт Белого дома "зачистили" от информации о деятельности администрации Б.Обамы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Сайт Белого дома www.whitehouse.gov сегодня уже лишен информации о деятельности администрации Барака Обамы: детальных брифингов о работе бывшего президента США, заявлений администрации, передает УНН.
Сайт Белого дома изменился в связи с переходом власти к администрации Дональда Трампа.
Вместо удаленных постов опубликован перечень приоритетных планов администрации действующего президента США. Часть из них начинаются с словосочетание "Америка превыше всего", "План Америка превыше всего в сфере энергетики", "План Америка превыше всего в сфере внешней политики", "Возвращение рабочих мест и роста", "Возвращение величия вооруженным силам США", " поддержка наших правоохранителей "," Торговые соглашения на благо всех американцев ".
Поиск на сайте по аббревиатурой "ЛГБТ", "лесбиянки", "трансгендеры" и некоторые другие не дает никаких результатов
"Давайте вернем Америке величие, вместе. "Движение продолжается - Работа начинается!", - также говорится в призыве на главной странице сайта.