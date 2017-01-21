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Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

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14:19 • 106939 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 105435 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 129718 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 111959 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 119514 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130017 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140152 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144519 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 132367 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Сайт Белого дома "зачистили" от информации о деятельности администрации Б.Обамы

Сайт Белого дома "зачистили" от информации о деятельности администрации Б.Обамы

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 января. УНН. Сайт Белого дома www.whitehouse.gov сегодня уже лишен информации о деятельности администрации Барака Обамы: детальных брифингов о работе бывшего президента США, заявлений администрации, передает УНН.

Сайт Белого дома изменился в связи с переходом власти к администрации Дональда Трампа.

Вместо удаленных постов опубликован перечень приоритетных планов администрации действующего президента США. Часть из них начинаются с словосочетание "Америка превыше всего", "План Америка превыше всего в сфере энергетики", "План Америка превыше всего в сфере внешней политики", "Возвращение рабочих мест и роста", "Возвращение величия вооруженным силам США", " поддержка наших правоохранителей "," Торговые соглашения на благо всех американцев ".

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