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Сайдік сподівається, що скоро відбудеться обмін полоненими на Донбасі

Сайдік сподівається, що скоро відбудеться обмін полоненими на Донбасі

Київ • УНН

 • 11488 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з Донбасу Мартін Сайдік сподівається, що між сторонами конфлікту у найближчому майбутньому відбудеться обмін полоненими. Про це УНН повідомляє з посиланням на агентство БелТА.

“Відповідаючи на питання про результати дискусії щодо обміну полоненими, Мартін Сайдік зазначив, що ведеться дуже серйозна робота”, — йдеться в повідомленні.

Також, Сайдік переконаний, що сторони хочуть обміну.

“Сподіваюся, що він відбудеться в найближчому майбутньому”, — сказав він.

Нагадаємо, Україна виконала домовленості лідерів країн Нормандської четвірки, яких було досягнуто у жовтні 2016 року.

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