Україна у Мінську заявила про виконання домовленості лідерів нормандської четвірки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Україна виконала домовленості лідерів країн Нормандської четвірки, яких було досягнуто у жовтні 2016 року. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
“Україна виконала домовленості лідерів країн Нормандської четвірки, яких було досягнуто у жовтні 2016 року. Зокрема, йдеться про розведення сил та засобів на ділянках в районі н.п. Золоте, Петрівське, Станиця Луганська; зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській; вирішення питання водопостачання в Луганській області”, — зазначила Оліфер.
Натомість, за її словами, “з боку ОРДЛО немає допуску представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб; не надано безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, яка не підконтрольна Україні, включно із ділянкою українсько-російського кордону; не створено умов для роботи КПВВ Золоте”.
Особливо гострою лишається проблема звільнення утримуваних осіб, — наголосила Оліфер.
“Таким чином напередодні зустрічі лідерів країн Нормандської четвірки, запланованої на 9 грудня, українська сторона виконала взяті на себе зобов’язання, виконання яких перебувало на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського”, — додала вона.
Нагадаємо, 27 листопада у Мінську відбулось засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.