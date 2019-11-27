Украина в Минске заявила о выполнении договоренности лидеров нормандской четверки

"Украина выполнила договоренности лидеров стран Нормандской четверки, которые были достигнуты в октябре 2016 года. В частности, речь идет о разведении сил и средств на участках в районе н.п. Золотое, Петровское, Станица Луганская; возведение моста у КПВВ в Станице Луганской; решение вопроса водоснабжения в Луганской области", - отметила Олифер.

Однако, по ее словам, "со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не представлено беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, неподконтрольной Украины, включительно с участком российско-украинской границы; не созданы условия для работы КПВВ Золотое".

Особенно острой остается проблема освобождения удерживаемых лиц, отметила Олифер.

"Таким образом накануне встречи лидеров стран Нормандской четверки, запланированной на 9 декабря, украинская сторона выполнила взятые на себя обязательства, выполнение которых находилось на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского", - добавила она.

Напомним, 27 ноября в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.