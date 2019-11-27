Контактна група щодо Донбасу зібралася на засідання у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочала засідання у Мінську. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
"У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила вона.
Раніше сьогодні, за даними МЗС Білорусі, у Мінську розпочалася зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України.
Нагадаємо, перед засіданням ТКГ на Донбасі зафіксували ворожий обстріл поблизу ділянки розведення.