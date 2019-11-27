Контактная группа по Донбассу собралась на заседание в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.
Ранее сегодня, по данным МИД Беларуси, в Минске началась встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Напомним, перед заседанием ТКГ на Донбассе зафиксировали вражеский обстрел вблизи участка разведения.