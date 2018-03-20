Савченко: такі, як Рубан, ще знадобляться для звільнення полонених

КИЇВ. 20 березня. УНН. Російсько-українська війна ще не закінчена, а тому знадобляться такі люди, як Володимир Рубан, для звільнення полонених. Про це сьогодні в Апеляційному суді Києва, який розглядає скаргу на арешт Рубана, заявила народний депутат України Надія Савченко, обґрунтовуючи своє бажання взяти Рубана на поруки, передає кореспондент УНН.