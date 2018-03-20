Савченко: такі, як Рубан, ще знадобляться для звільнення полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Російсько-українська війна ще не закінчена, а тому знадобляться такі люди, як Володимир Рубан, для звільнення полонених. Про це сьогодні в Апеляційному суді Києва, який розглядає скаргу на арешт Рубана, заявила народний депутат України Надія Савченко, обґрунтовуючи своє бажання взяти Рубана на поруки, передає кореспондент УНН.
“Я вважаю за доцільне взяти на поруки Володимира Рубана... Ця людина дійсно є волонтером, талановитим переговірником, що зараз рідкість. Завдяки йому було звільнено понад 800 людей. Війна не закінчена. А отже, нам потрібні будуть люди, які будуть звільняти людей... У мінському переговорному процесі менше переговорників, а більше політиканів. Я вважаю цю людину порядною, чесною. Я впевнена, що він не втече ні на окуповану територію, ні до Європи. Прошу задовольнити моє клопотання”, — сказала Н.Савченко.
Варто зазначити, що сторона обвинувачення виступила проти задоволення вказаного клопотання, оскільки “Савченко є людиною, яка не заслуговую на довіру”. Зокрема, прокурори нагадали суду, що Савченко підозрюється у підготовки до кримінального правопорушення, а Генеральним прокурором внесено до Верховної Ради внесено подання про дозвіл на позбавлення її депутатської недоторканості, притягнення до кримінальної відповідальності та взяття під варту.
Як повідомляв УНН, Савченко просить суд взяти Рубана на поруки.
Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана.
Володимира Рубана затримали у районі Майорського при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.
За даними СБУ, Рубан у змові з ватажками “ДНР” готував теракти в центрі Києва.