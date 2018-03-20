Савченко: такие, как Рубан, еще понадобятся для освобождения пленных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Российско-украинская война еще не закончена, поэтому понадобятся такие люди, как Владимир Рубан, для освобождения пленных. Об этом сегодня в Апелляционном суде Киева, который рассматривает жалобу на арест Рубана, заявила народный депутат Украины Надежда Савченко, обосновывая свое желание взять Рубана на поруки, передает корреспондент УНН.
"Я считаю целесообразным взять на поруки Владимира Рубана... Этот человек действительно является волонтером, талантливым переговорщиком, что сейчас редкость. Благодаря ему было освобождено более 800 человек. Война не закончена. А значит, нам нужны будут люди, которые будут увольнять людей... В минском переговорном процессе меньше переговорщиков, а больше политиканов. Я считаю этого человека порядочным, честным. Я уверена, что он не уйдет ни на оккупированную территорию, ни в Европу. Прошу удовлетворить мое ходатайство", - сказала Н.Савченко.
Стоит отметить, что сторона обвинения выступила против удовлетворения указанного ходатайства, поскольку "Савченко является человеком, который не заслуживает доверия". В частности, прокуроры напомнили суду, что Савченко подозревается в подготовке к уголовным преступлениям, а Генеральным прокурором внесены в Верховную Раду представления о разрешении на лишение ее депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и взятие под стражу.
Как сообщал УНН, Савченко просит суд принять Рубана на поруки.
Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Владимира Рубана задержали в районе Майорского при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.
По данным СБУ, Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.