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Савченко через суд хоче поновитися в комітеті нацбезпеки

Савченко через суд хоче поновитися в комітеті нацбезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко подала адміністративний позов до Верховного Суду України про визнання недійсною і скасування постанови ВР про виключення її з Комітету національної безпеки та оборони. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

В опублікованому Савченко документі вказано, що постанова Верховної Ради від 15 березня 2018 року про виключення її з комітету нацбезпеки не мала підстав для того, щоб бути прийнятою, а відповідно, вона має бути скасованою.

“Неможливо виключити члена комiтету з комiтету. В законодавствi України є тiльки механiзми вiдкликання Голови комiтету, заступника голови та секретаря комiтету”, — додала Савченко в дописі до опублікованого документа.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада проголосувала за виключення зі складу парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Н.Савченко. За таке рішення народні депутати віддали 261 голос.

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