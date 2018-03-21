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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 13394 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 18323 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 64283 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74506 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Савченко через суд хочет восстановиться в комитете нацбезопасности

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко подала административный иск в Верховный Суд Украины о признании недействительной и отмене постановления ВР об исключении ее из Комитета национальной безопасности и обороны. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

В опубликованном Савченко документе указано, что постановление Верховной Рады от 15 марта 2018 года об исключении ее из комитета нацбезопасности не имело оснований для того, чтобы быть принятым, а соответственно, она должна быть отменена.

"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва Председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", - добавила Савченко в заметке к опубликованному документу.

Как сообщал УНН, Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Н.Савченко. За такое решение народные депутаты отдали 261 голос.

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