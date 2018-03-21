Савченко через суд хочет восстановиться в комитете нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко подала административный иск в Верховный Суд Украины о признании недействительной и отмене постановления ВР об исключении ее из Комитета национальной безопасности и обороны. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
В опубликованном Савченко документе указано, что постановление Верховной Рады от 15 марта 2018 года об исключении ее из комитета нацбезопасности не имело оснований для того, чтобы быть принятым, а соответственно, она должна быть отменена.
"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва Председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", - добавила Савченко в заметке к опубликованному документу.
Как сообщал УНН, Верховная Рада проголосовала за исключение из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Н.Савченко. За такое решение народные депутаты отдали 261 голос.