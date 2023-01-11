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Саудівська Аравія планує використати уран для всього ядерного паливного циклу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Саудівська Аравія планує використати уран для розвитку атомної енергетики, заявив у середу міністр енергетики принц Абдель Азіз бін Салман. Про це пише УНН посилаючись на Reuters.

Саудівська Аравія планує використати уран для всього ядерного паливного циклу

Деталі

Він додав, що недавня розвідка показала різноманітний портфель запасів урану в арабській державі Перської затоки, найбільшому у світі експортері нафти.

У Саудівської Аравії є ядерна програма, що зароджується, яку вона хоче розширити, щоб зрештою включити збагачення урану, чутливу область, враховуючи її роль в ядерній зброї. Ер-Ріяд заявив, що хоче використати ядерну енергію для диверсифікації свого енергетичного балансу.

Раніше у 2018 році спадкоємний принц Мохаммед бін Салман заявив, що королівство розробить ядерну зброю, якщо це зробить регіональний суперник Іран.

"Королівство має намір використовувати свої національні уранові ресурси, у тому числі в спільних підприємствах із зацікавленими партнерами відповідно до міжнародних зобов'язань і стандартів прозорості", - сказав Абдель Азіз бін Салман.

Він зауважив, що це включатиме "весь цикл ядерного палива, що включає виробництво жовтого кеку, низькозбагаченого урану та виробництво ядерного палива як для нашого національного використання, так і, звісно, для експорту".

Доповнення

Ще одна держава Перської затоки, Об'єднані Арабські Емірати, має першу в арабському світі багатоблочну атомну електростанцію, що діє. ОАЕ зобов'язалися не збагачувати уран і не переробляти відпрацьоване паливо.

Атомним реакторам потрібен уран, збагачений приблизно до 5% чистоти, але та ж технологія в цьому процесі може використовуватися для збагачення до більш високих рівнів, збройових.

Це питання було в центрі занепокоєння Заходу та регіону щодо ядерної програми Ірану та привело до угоди 2015 року між Тегераном та світовими державами, яка обмежила збагачення на рівні 3,67%.

Угода була розірвана після того, як тодішній президент Дональд Трамп вийшов з неї у 2018 році, і спроби врятувати угоду зайшли в глухий кут з вересня.

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