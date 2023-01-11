Саудовская Аравия планирует использовать уран для всего ядерного топливного цикла

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21182 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 78258 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 118603 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 118077 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 267798 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133250 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121900 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372574 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83791 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136494 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.7м/с
76%
Популярные новости

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 13301 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12955 просмотра

Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитных авто и недвижимости и записал их на родственников - расследование

8 апреля, 16:28 • 12283 просмотра

ГУР отразило масштабную кибератаку российских спецслужб на портал War&Sanctions

8 апреля, 16:33 • 11873 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 14686 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 267798 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293809 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372574 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348155 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395341 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77890 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111700 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130974 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170564 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79790 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Саудовская Аравия планирует использовать уран для всего ядерного топливного цикла

Киев • УНН

 • 413841 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Саудовская Аравия планирует использовать уран для развития атомной энергетики, заявил в среду министр энергетики принц Абдель Азиз бин Салман. Об этом пишет УНН ссылаясь на Reuters.

Саудовская Аравия планирует использовать уран для всего ядерного топливного цикла

Детали

Он добавил, что недавняя разведка показала разнообразный портфель запасов урана в арабском государстве Персидского залива, крупнейшем в мире экспортере нефти.

Саудовская Аравия имеет зарождающуюся ядерную программу, которую она хочет расширить, чтобы в конечном итоге включить обогащение урана, чувствительную область, учитывая ее роль в ядерном оружии. Эр-Рияд заявил, что хочет использовать ядерную энергию для диверсификации своего энергетического баланса.

Ранее в 2018 году наследный принц Мохаммед бин Салман заявил, что королевство разработает ядерное оружие, если это сделает региональный соперник Иран.

"Королевство намерено использовать свои национальные урановые ресурсы, в том числе в совместных предприятиях с заинтересованными партнерами в соответствии с международными обязательствами и стандартами прозрачности", - сказал Абдель Азиз бин Салман.

Он отметил, что это будет включать "весь цикл ядерного топлива, включая производство желтого кека, низкообогащенного урана и производство ядерного топлива как для нашего национального использования, так и, конечно, для экспорта".

Дополнение

Еще одно государство Персидского залива, Объединенные Арабские Эмираты, имеет первую в арабском мире действующую многоблочную атомную электростанцию. ОАЭ обязались не обогащать уран и не перерабатывать отработанное топливо.

Атомным реакторам нужен уран, обогащенный примерно до 5% чистоты, но та же технология в этом процессе может использоваться для обогащения до более высоких уровней, оружейных.

Этот вопрос был в центре беспокойства Запада и региона по поводу ядерной программы Ирана и привел к соглашению 2015 года между Тегераном и мировыми державами, которое ограничило обогащение на уровне 3,67%.

Соглашение было расторгнуто после того, как тогдашний президент Дональд Трамп вышел из него в 2018 году, и попытки спасти соглашение зашли в тупик с сентября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.27
Bitcoin
$76,505.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,994.30
Ethereum
$1,467.60