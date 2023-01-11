Саудовская Аравия планирует использовать уран для всего ядерного топливного цикла

Детали

Он добавил, что недавняя разведка показала разнообразный портфель запасов урана в арабском государстве Персидского залива, крупнейшем в мире экспортере нефти.

Саудовская Аравия имеет зарождающуюся ядерную программу, которую она хочет расширить, чтобы в конечном итоге включить обогащение урана, чувствительную область, учитывая ее роль в ядерном оружии. Эр-Рияд заявил, что хочет использовать ядерную энергию для диверсификации своего энергетического баланса.

Ранее в 2018 году наследный принц Мохаммед бин Салман заявил, что королевство разработает ядерное оружие, если это сделает региональный соперник Иран.

"Королевство намерено использовать свои национальные урановые ресурсы, в том числе в совместных предприятиях с заинтересованными партнерами в соответствии с международными обязательствами и стандартами прозрачности", - сказал Абдель Азиз бин Салман.

Он отметил, что это будет включать "весь цикл ядерного топлива, включая производство желтого кека, низкообогащенного урана и производство ядерного топлива как для нашего национального использования, так и, конечно, для экспорта".

Дополнение

Еще одно государство Персидского залива, Объединенные Арабские Эмираты, имеет первую в арабском мире действующую многоблочную атомную электростанцию. ОАЭ обязались не обогащать уран и не перерабатывать отработанное топливо.

Атомным реакторам нужен уран, обогащенный примерно до 5% чистоты, но та же технология в этом процессе может использоваться для обогащения до более высоких уровней, оружейных.

Этот вопрос был в центре беспокойства Запада и региона по поводу ядерной программы Ирана и привел к соглашению 2015 года между Тегераном и мировыми державами, которое ограничило обогащение на уровне 3,67%.

Соглашение было расторгнуто после того, как тогдашний президент Дональд Трамп вышел из него в 2018 году, и попытки спасти соглашение зашли в тупик с сентября.