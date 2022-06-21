Санкційна політика проти рф та харчова криза: про що говорили Зеленський та прем’єр Люксембургу

Цитата

“Ми детально обговорили санкційну політику проти російської держави, виклики, які пов’язані з блокуванням Чорного та Азовського морів з боку російського флоту, що викликає і викличе дефіцит харчової продукції у світі, особливо для країн Азії, Африки, для деяких європейських держав. Обговорювали вихід з цього “колапсу”, – зазначив Зеленський.

Доповнення

Зеленський повідомив, що з перших днів війни росії проти України Люксембург виділив 15% оборонного бюджету для захисників нашої держави.