Санкційна політика проти рф та харчова криза: про що говорили Зеленський та прем’єр Люксембургу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Люксембургу Ксав'є Бетель під час зустрічі у Києві обговорили питання стосовно потужної санкційної політики проти росії, та харчової кризи, спричиненої блокуванням Чорного та Азовського морів з боку російського флоту. Про це Зеленський заявив під час спільного брифінгу з Ксав’є Бетелем, передає УНН.
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“Ми детально обговорили санкційну політику проти російської держави, виклики, які пов’язані з блокуванням Чорного та Азовського морів з боку російського флоту, що викликає і викличе дефіцит харчової продукції у світі, особливо для країн Азії, Африки, для деяких європейських держав. Обговорювали вихід з цього “колапсу”, – зазначив Зеленський.
Доповнення
Зеленський повідомив, що з перших днів війни росії проти України Люксембург виділив 15% оборонного бюджету для захисників нашої держави.