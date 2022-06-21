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Санкционная политика против россии и продуктовый кризис: о чем говорили Зеленский и премьер Люксембурга

Санкционная политика против россии и продуктовый кризис: о чем говорили Зеленский и премьер Люксембурга

Киев • УНН

 • 107575 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель во время встречи в Киеве обсудили вопросы мощной санкционной политики против россии и продовольственного кризиса, вызванного блокированием Черного и Азовского морей со стороны российского флота. Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с Ксавье Бетелем, передает УНН.

Цитата

“Мы подробно обсудили санкционную политику против российского государства, вызовы, связанные с блокированием Черного и Азовского морей со стороны российского флота, что вызывает и вызовет дефицит пищевой продукции в мире, особенно для стран Азии, Африки, для некоторых европейских государств. Обсуждали выход из этого “коллапса”, – отметил Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщил, что с первых дней войны россии против Украины Люксембург выделил 15% оборонного бюджета для защитников нашего государства.

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