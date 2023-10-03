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Санкції, зброя, фінанси, вступ до ЄС: Шмигаль розповів, якої підтримки Україна очікує від країн Європейського союзу

Санкції, зброя, фінанси, вступ до ЄС: Шмигаль розповів, якої підтримки Україна очікує від країн Європейського союзу

Київ • УНН

 • 348957 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Під час виїзного засідання міністрів закордонних справ країн ЄС 2 жовтня, українська сторона розповіла про напрямки підтримки, яку Київ очікує отримати від своїх партнерів. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє УНН.

Деталі

«Вперше в Києві відбулося виїзне засідання міністрів закордонних справ держав-членів ЄС. Це важливий сигнал того, що майбутнє України — в Європейському Союзі», - написав Шмигаль у Telegram.

За його словами, під час зустрічі з міністрами він окреслив фундаментальні напрямки підтримки для України.

1) Йшлося про санкції.

«Очікуємо, що 12-й пакет перекриє лазівки для агресора», - зазначив Шмигаль.

Санкційний пакет також має містити обмеження проти «росатома» та алмазної галузі росії.

2) Зброя. Як зазначив прем'єр, взаємодія українського ОПК з оборонними підприємствами країн ЄС є надзвичайно важливою. «Український ВПК має надалі розвиватися», - додав Шмигаль.

3)Фінанси. Серед пріоритетів України - пряма бюджетна підтримка та кошти на відновлення.

4) Також обговорили шлях України до ЄС.

«Очікуємо, що переговори почнуться цього року. Ми хочемо рухатися якнайшвидше, зокрема в частині економічної інтеграції», - зауважив Шмигаль.

5) Формула гарантій миру та безпеки.

Прем'єр зазначив, що слова верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля про те, що «формула миру є єдиною основою для міжнародних зусиль із припинення війни, важливі».

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз активізувати роботу над черговим пакетом антиросійських санкцій.

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