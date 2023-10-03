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Санкции, оружие, финансы, вступление в ЕС: Шмыгаль рассказал, какой поддержки Украина ожидает от стран Европейского союза

Киев • УНН

 • 348950 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Во время выездного заседания министров иностранных дел стран ЕС 2 октября, украинская сторона рассказала о направлениях поддержки, которую Киев ожидает получить от своих партнеров. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНН.

Детали

«Впервые в Киеве состоялось выездное заседание министров иностранных дел государств-членов ЕС. Это важный сигнал того, что будущее Украины — в Европейском Союзе», - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, во время встречи с министрами он очертил фундаментальные направления поддержки для Украины.

1) Речь шла о санкциях.

«Ожидаем, что 12-й пакет перекроет лазейки для агрессора», - отметил Шмыгаль.

Санкционный пакет также должен содержать ограничения против «росатома» и алмазной отрасли России.

2) Оружие. Как отметил премьер, взаимодействие украинского ОПК с оборонными предприятиями стран ЕС является чрезвычайно важным. «Украинский ВПК должен продолжать развиваться», - добавил Шмыгаль.

3) Финансы. Среди приоритетов Украины - прямая бюджетная поддержка и средства на восстановление.

4) Также обсудили путь Украины в ЕС.

«Ожидаем, что переговоры начнутся в этом году. Мы хотим двигаться как можно быстрее, в частности в части экономической интеграции», - отметил Шмыгаль.

5) Формула гарантий мира и безопасности.

Премьер отметил, что слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что «формула мира является единственной основой для международных усилий по прекращению войны, важны».

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз активизировать работу над очередным пакетом антироссийских санкций.

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