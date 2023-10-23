Самовільне будівництво на комунальній землі: ексдепутату Київради Котвицькому повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Колишньому депутату Київської міської ради повідомили про підозру у самовільному будівництві на комунальній землі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.
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«За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому депутату Київської міської ради за фактом самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці, підробленні офіційних документів та їх використанні (ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, колишній депутат Київської міської ради, не маючи рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи надання у користування земельної ділянки, самовільно зайняв земельну ділянку в Дарницькому районі столиці.
«За відсутності дозвільних містобудівних документів підозрюваний побудував на цій території будівлі, які використовуються в якості місця роздрібного продажу продуктів харчування та інших товарів, а у подальшому на підставі підроблених документів зареєстрував на них право власності. Земельна ділянка, на якій підозрюваний розмістив місця роздрібного продажу, перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва. Площа самовільно збудованих будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці складає 858,8 кв. м», - інформує прокуратура.
Окрім того, повідомляється, що наразі готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про колишнього депутата Київради від "УДАР" Сергія Котвицького.
Доповнення
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