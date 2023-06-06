Ексдепутату Київської облради повідомили про підозру за недекларування майна на понад 27 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Колишньому депутату Київської обласної ради заочно повідомили про підозру у недекларуванні майна на понад 27 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
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«5 червня 2023 року за погодження прокурора САП детектив НАБУ повідомив про підозру колишньому депутату Київської обласної ради у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що до декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про будинок та земельну ділянку, які перебували в його користуванні та членів його сім’ї, 3 транспортні засоби, які належали особі, з якою він спільно проживав, а також отримані нею доходи. Загальна вартість незадекларованих активів становить понад 27 млн грн.
В НАБУ уточнили, що йдеться про не задекларований будинок (430,2 кв.м.) та земельну ділянку (1,84 га) під Києвом вартістю 21,25 млн грн та 4,9 млн грн відповідно. Посадовець також «забув» вказати автомобіль Toyota Prado, вантажний автомобіль DAF та напівпречіп-фургон, які належать члену його сім’ї, а також доходи цієї особи за 2020 рік та відомості про грошові кошти на рахунках у банку.
Зазначається, що у 2023 році повноваження депутата припинено.
«У зв'язку з відсутністю особи за місцем проживання, про підозру їй повідомлено у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України», - інформує САП.
Додамо, що як повідомляють ЗМІ, ймовірно йдеться про ексдепутата від фракції Європейської солідарності в Київоблраді Руслана Кузьменка.
Доповнення
Королевській, яка "забула" про майно на понад 4,3 млн грн, повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.