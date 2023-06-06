Экс-депутату Киевского облсовета сообщили о подозрении за недекларирование имущества на более 27 млн грн

Цитата

«5 июня 2023 года по согласованию прокурора САП детектив НАБУ сообщил о подозрении бывшему депутату Киевского областного совета во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в декларацию за 2020 год депутат не внес сведения о доме и земельном участке, которые находились в его пользовании и членов его семьи, 3 транспортных средства, которые принадлежали лицу, с которым он совместно проживал, а также полученные им доходы. Общая стоимость незадекларированных активов составляет более 27 млн грн.

В НАБУ уточнили, что речь идет о незадекларированном доме (430,2 кв.м.) и земельном участке (1,84 га) под Киевом стоимостью 21,25 млн грн и 4,9 млн грн соответственно. Чиновник также «забыл» указать автомобиль Toyota Prado, грузовой автомобиль DAF и полуприцеп-фургон, принадлежащие члену его семье, а также доходы этого лица за 2020 год и сведения о денежных средствах на счетах в банке.

Отмечается, что в 2023 году полномочия депутата прекращены.

«В связи с отсутствием лица по месту жительства, о подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины», - информирует САП.

Добавим, что как сообщают СМИ, вероятно речь идет об экс-депутате от фракции Европейской солидарности в Киевоблсовете Руслане Кузьменко.

Дополнение

Королевской, "забывшей" об имуществе на более чем 4,3 млн грн, сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год.