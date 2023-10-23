Самовольное строительство на коммунальной земле: экс-депутату Киевсовета Котвицкому сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Бывшему депутату Киевского городского совета сообщили о подозрении в самовольном строительстве на коммунальной земле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
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«При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении бывшему депутату Киевского городского совета по факту самовольного строительства на самовольно занятом земельном участке, подделке официальных документов и их использовании (ч. 3 ст. 197-1, ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины)», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что согласно материалам следствия, бывший депутат Киевского городского совета, не имея решения органов исполнительной власти или органов местного самоуправления о передаче в собственность или предоставлении в пользование земельного участка, самовольно занял земельный участок в Дарницком районе столицы.
«При отсутствии разрешительных градостроительных документов подозреваемый построил на этой территории здания, которые используются в качестве места розничной продажи продуктов питания и других товаров, а в дальнейшем на основании поддельных документов зарегистрировал на них право собственности. Земельный участок, на котором подозреваемый разместил места розничной продажи, находится в коммунальной собственности территориальной громады города Киева. Площадь самовольно построенных зданий на самовольно занятом земельном участке составляет 858,8 кв. м», - информирует прокуратура.
Кроме того, сообщается, что сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о бывшем депутате Киевсовета от "УДАР" Сергее Котвицком.
Дополнение
Экс-депутату Киевского облсовета сообщили о подозрении за недекларирование имущества на более 27 млн грн.