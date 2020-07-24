Сабо: Луческу не зможе дати новий поштовх - у "Динамо" немає команди

"Запросити у своє лігво людину, яка протягом багатьох років очолювала "Шахтар", для мене - це сенсація!" - сказав Сабо, додавши, що новий тренер не зможе дати новий поштовх столичній команді.

"Ні. У киян, по суті, немає команди. Зараз потрібно когось відсіяти, прийдуть орендовані виконавці, а часу для підготовки дуже мало...

Я не розумію, чому Луческу прийшов у "Динамо" або чому його запросили. Після "Шахтаря" у нього не вийшло ні в "Зеніті", ні в збірній Туреччини. А в 75 років починати будувати щось нове, думаю, запізно", - вважає функціонер.

Він також висловив думку, що вболівальники "Динамо" навряд чи "переживуть" таке призначення Суркісів.

"Я дивуюся, як брати Суркіси могли піти на цю угоду", - сказав Сабо.

Він також припустив, що Луческу швидше за все захоче купувати бразильців.

"... але я не вірю, що це шлях до успіхів. І зараз я не уявляю, як "Динамо" зможе пробитися в групу Ліги чемпіонів. Не знаю, на яких умовах підписувався контракт з румунським фахівцем, але цілком можливо, що кров з носу завдання вийти в основну сітку ЛЧ у "Динамо" не буде.

В такому стані "Динамо" не виграє чемпіонат. Перше місце буде за "Шахтарем", - резюмував Сабо.

Як повідомлялося в УНН, ультрас "Динамо" заявили, що готують акції протесту через призначення Луческу.

Вчора стало відомо про те, що колишній тренер "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського ФК "Динамо". Контракт з ним укладено на два роки з можливістю продовження ще на рік.

За даними видання Ziare, перед підписанням контракту з "Динамо" Луческу нібито узгоджував це питання з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим.