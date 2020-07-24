Сабо: Луческу не сможет дать новый толчок - у "Динамо" нет команды

"Пригласить в свое логово человека, который многие годы возглавлял "Шахтер", для меня - это сенсация!" - сказал Сабо, добавив, что новый тренер не сможет дать новый толчок столичной команде.

"Нет. У киевлян, по сути, нет команды. Сейчас нужно кого-то отсеять, придут арендованные исполнители, а времени для подготовки очень мало...

Я не понимаю, почему Луческу пришел в "Динамо" или почему его пригласили. После "Шахтера" у него не получилось ни в "Зените", ни в сборной Турции. А в 75 лет начинать строить что-то новое, думаю, поздновато", - считает функционер.

Он также выразил мнение, что болельщики "Динамо" навряд ли "переживут" такое назначение Суркисов.

"Я удивляюсь, как братья Суркисы могли пойти на эту сделку", - сказал Сабо.

Он также предположил, что Луческу скорее всего захочет покупать бразильцев.

"...но я не верю, что это путь к успехам. И сейчас я не представляю, как "Динамо" сможет пробиться в группу Лиги чемпионов. Не знаю, на каких условиях подписывался контракт с румынским специалистом, но вполне возможно, что кровь из носу задачи выйти в основную сетку ЛЧ у "Динамо" не будет.

В таком состоянии "Динамо" не выиграет чемпионат. Первое место будет за "Шахтером", - резюмировал Сабо.

Как сообщалось в УНН, ультрас "Динамо" заявили, что готовят акции протеста из-за назначения Луческу.

Вчера стало известно о том, что бывший тренер “Шахтера” Мирча Луческу стал новым главным тренером киевского ФК “Динамо”. Контракт с ним заключен на два года с возможностью продления еще на год.

По данным издания Ziare, перед заключением контракта с “Динамо” Луческу якобы согласовывал этот вопрос с президентом “Шахтера” Ринатом Ахметовым.