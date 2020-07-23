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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 79939 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105285 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112401 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102579 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 102663 просмотра

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"Плевок в глаза болельщикам": ультрас "Динамо" готовят акции протеста из-за назначения Луческу

"Плевок в глаза болельщикам": ультрас "Динамо" готовят акции протеста из-за назначения Луческу

Киев  •  УНН

 • 17621 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В связи с назначением румынского специалиста Мирчи Луческу новым главным тренером киевского клуба "Динамо" ультрас "Динамо" выступили с заявлением. Об этом сообщает WBC ультрас "Динамо" на своем Telegram-канале, передает УНН.

“Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба (ФК „Динамо“ — ред. ) потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес „Динамо“ — это плевок в глаза всем болельщикам „Динамо“, и Суркисы должны были осознавать, какие последствия это повлечет за собой”, — сказано в явлении.

Ультрас обратились ко всем работникам “Динамо”, “в которых осталась хоть капля самоуважения”.

“...все, что вам остается в нынешней ситуации — написать заявление на увольнение”, — отмечается в сообщении.

Также, ультрас анонсировали акции протеста.

“Всех болельщиков, кому болит за „Динамо“ так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества — акции протеста не заставят себя долго ждать”, — сказано в тексте.

Напомним, сегодня стало известно, что бывший тренер “Шахтера” Мирча Луческу, стал новым главным тренером киевского ФК “Динамо”. Контракт с ним заключен на два года с возможностью продления еще на год.

Также напомним, что по данным издания Ziare перед заключением контракта с “Динамо” Луческу намеревался обсудить этот вопрос с президентом “Шахтера” Ринатом Ахметовым.

Украинские Национальные Новости

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