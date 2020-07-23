"Плевок в глаза болельщикам": ультрас "Динамо" готовят акции протеста из-за назначения Луческу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В связи с назначением румынского специалиста Мирчи Луческу новым главным тренером киевского клуба "Динамо" ультрас "Динамо" выступили с заявлением. Об этом сообщает WBC ультрас "Динамо" на своем Telegram-канале, передает УНН.
“Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба (ФК „Динамо“ — ред. ) потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес „Динамо“ — это плевок в глаза всем болельщикам „Динамо“, и Суркисы должны были осознавать, какие последствия это повлечет за собой”, — сказано в явлении.
Ультрас обратились ко всем работникам “Динамо”, “в которых осталась хоть капля самоуважения”.
“...все, что вам остается в нынешней ситуации — написать заявление на увольнение”, — отмечается в сообщении.
Также, ультрас анонсировали акции протеста.
“Всех болельщиков, кому болит за „Динамо“ так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества — акции протеста не заставят себя долго ждать”, — сказано в тексте.
Напомним, сегодня стало известно, что бывший тренер “Шахтера” Мирча Луческу, стал новым главным тренером киевского ФК “Динамо”. Контракт с ним заключен на два года с возможностью продления еще на год.
Также напомним, что по данным издания Ziare перед заключением контракта с “Динамо” Луческу намеревался обсудить этот вопрос с президентом “Шахтера” Ринатом Ахметовым.