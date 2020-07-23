"Плювок в очі уболівальникам": ультрас "Динамо" готує акції протесту через призначення Луческу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У зв'язку з призначенням румунського фахівця Мірчі Луческу новим головним тренером київського клубу "Динамо" ультрас "Динамо" виступили із заявою. Про це повідомляє WBC ультрас "Динамо" у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Що ж, ми до останнього вірили, що це якийсь невдалий розіграш, але керівництво клубу (ФК "Динамо"- ред.) втратило всі залишки здорового глузду, честі і гідності. Призначення 74-річного тренера, який неодноразово некоректно висловлювався на адресу "Динамо" - це плювок в очі всім уболівальникам "Динамо", і Суркіси повинні були усвідомлювати, які наслідки це потягне за собою", - сказано в явищі.
Ультрас звернулися до всіх працівників "Динамо", "в яких залишилася хоч крапля самоповаги".
"... все, що вам залишається в нинішній ситуації - написати заяву на звільнення", - наголошується в повідомленні.
Також, ультрас анонсували акції протесту.
"Всіх уболівальників, кому болить за "Динамо" так само, як і нам, просимо стежити за повідомленнями нашого співтовариства - акції протесту не змусять себе довго чекати", - сказано в тексті.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що колишній тренер "Шахтаря" Мірча Луческу, став новим головним тренером київського ФК "Динамо". Контракт з ним укладено на два роки з можливістю продовження ще на рік.
Також нагадаємо, що за даними видання Ziare перед укладенням контракту з "Динамо" Луческу мав намір обговорити це питання з президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим.