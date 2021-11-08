Саакашвілі вивезли із в'язниці у невідомому напрямку - ЗМІ

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Деякий час тому над пенітенціарною установою №17, де утримувався Михайло Саакашвілі, з'явився вертоліт. Також звідти виїхали дві броньовані автомашини. Родичів і адвокатів у в'язницю не пускають.

Сьогодні раніше його особистий лікар заявив, що консиліум лікарів, створений за рішенням МОЗ, одноголосно вирішив, що Михайло Саакашвілі потребує негайної госпіталізації в багатопрофільну клініку.

"Згідно з аналізами, всі показники погіршилися. Відзначено загальне погіршення стану, рада одноголосно вирішила, що його необхідно терміново перевезти на лікування і діагностику в багатопрофільну клініку", — розповів журналістам лікар Ніколоз Кіпшидзе.

Як повідомляє TV Pirveli, на місцях зараз проводиться спеціальна мобілізація правоохоронців.

Нагадаємо

Михайло Саакашвілі відмовляється від їжі вже 39-й день після того, як 1 жовтня його затримали в Тбілісі. 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред'явила звинувачення Саакашвілі у зв'язку з незаконним перетином кордону.

Колишній президент Грузії вважає себе політв'язнем і відразу після поміщення у в'язницю на знак протесту оголосив голодування.

4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в'язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні. Крім того, колишній грузинський лідер за час голодування схуд на 20 кг

Регулярно біля Руставської в'язниці та інших містах Грузії проводять мітинги з вимогою госпіталізації Саакашвілі в приватну лікарню. На підтримку президента голодування оголосили кілька людей, серед яких депутат Парламенту Грузії.

Додамо, що в Грузії Саакашвілі заочно засудили у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, розгром телекомпанії "Імеді" і розтрату коштів з держбюджету.