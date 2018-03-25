Саакашвілі відповів Порошенку щодо "викриття": доведіть підозри у суді
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав президента України Петра Порошенка пустити його в Україну і дати можливість виступити в суді. Про це Саакашвілі написав у своєму Facebook, передає УНН.
“Якщо вони мене викрили, доведіть своє „викриття“ до кінця. Пустіть мене в Україну і доведіть свої підозри у суді!” — заявив Саакашвілі.
Так, екс-президент Грузії прокоментував заяву Порошенка про те, викриття спецслужбами та обвинувачення Саакашвілі та нардепа Надії Савченко “варті сторінок у підручниках для майбутніх спецслужбістів”.
Нагадаємо, Верховний Суд зобов’язав Державну міграційну службу надати для ознайомлення з матеріалами справи про набуття і втрату громадянства України екс-головою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі.