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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 30702 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 57603 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 95862 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 106940 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115292 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121050 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132330 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146730 просмотра

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Саакашвили ответил Порошенко по "разоблачению": докажите подозрения в суде

Саакашвили ответил Порошенко по "разоблачению": докажите подозрения в суде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко пустить его в Украину и дать возможность выступить в суде. Об этом Саакашвили написал в своем Facebook, передает УНН.

“Если они меня разоблачили, доведите свое ”разоблачение“ до конца. Пустите меня в Украину и доведите свои подозрения в суде!” — заявил Саакашвили.

Так, экс-президент Грузии прокомментировал заявление Порошенко о том, разоблачение спецслужбами и обвинение Саакашвили и нардепа Надежды Савченко “стоят страниц в учебниках для будущих спецслужбистов”.

Напомним, Верховный Суд обязал Государственную миграционную службу предоставить для ознакомления с материалами дела о получении и утрате гражданства Украины экс-председателем Одесской ОГА Саакашвили.

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