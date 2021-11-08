Саакашвілі причастився та сповідався у в'язниці

Деталі

"Я був у в'язниці, відвідав третього президента Грузії. Він прийняв святе причастя. Я причастив його кров'ю та плоттю Христовою – крихтами хліба, змоченими у вині", — повідомив митрополит Ніколоз Пачуашвілі.

Священник порівняв голодування Саакашвілі з постом.

"Він сповідався гідно. Людям важко дотримуватися посту і ось так "всуху" тримати пост 40 днів, сповідатися та причаститися, це дуже велике досягнення. Для політиків це було голодування, а для мене — піст", — додав митрополит.

За його словами, експрезидент сам передав патріархії, що хоче причаститися. Ритуал було проведено з благословення патріарха. Окрім того, цей день священнослужитель назвав історичним.

"Це історичний день — про нього (Саакашвілі) часто кажуть, що він має покаятися. Покаяння з погляду християнства це дія. Це не крокодилячі сльози та не підроблене визнання для того, щоб людина врятувалася від в'язниці", — зазначив Ніколоз Пачуашвілі.

Нагадаємо

Михайло Саакашвілі відмовляється від їжі вже 39-й день після того, як 1 жовтня його затримали у Тбілісі. 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно висунула обвинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону.

Колишній президент Грузії вважає себе політв'язнем і одразу після поміщення у в'язницю на знак протесту оголосив голодування.

4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав із в’язниці своїм прибічникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні. Окрім того, колишній грузинський лідер за час голодування схуд на 20 кг.

Регулярно біля руставської в'язниці та інших міст Грузії проводять мітинги з вимогою госпіталізації Саакашвілі до приватної лікарні. На підтримку експрезидента голодування оголосили кілька людей, серед яких депутат парламенту Грузії.

Додамо, що у Грузії Саакашвілі заочно засудили у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів із держбюджету.