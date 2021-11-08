Саакашвілі причастився та сповідався у в'язниці

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 44291 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 77741 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 73607 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 74271 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 84763 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 65277 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 62190 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 133921 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 84161 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 238079 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
78%
Популярнi новини

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 16460 перегляди

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 12740 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 7778 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 10542 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 9308 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 101892 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 133921 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 238079 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 412803 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 403806 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 19417 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 25410 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 26211 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27959 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78184 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Саакашвілі причастився та сповідався у в'язниці

Київ • УНН

 • 19832 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі причастився та сповідався у в'язниці, в якій голодує вже 39-й день. Про це повідомляє УНН із посиланням на Новости-Грузия.

Саакашвілі причастився та сповідався у в'язниці

Деталі

"Я був у в'язниці, відвідав третього президента Грузії. Він прийняв святе причастя. Я причастив його кров'ю та плоттю Христовою – крихтами хліба, змоченими у вині", — повідомив митрополит Ніколоз Пачуашвілі.

Священник порівняв голодування Саакашвілі з постом.

"Він сповідався гідно. Людям важко дотримуватися посту і ось так "всуху" тримати пост 40 днів, сповідатися та причаститися, це дуже велике досягнення. Для політиків це було голодування, а для мене — піст", — додав митрополит.

За його словами, експрезидент сам передав патріархії, що хоче причаститися. Ритуал було проведено з благословення патріарха. Окрім того, цей день священнослужитель назвав історичним.

"Це історичний день — про нього (Саакашвілі) часто кажуть, що він має покаятися. Покаяння з погляду християнства це дія. Це не крокодилячі сльози та не підроблене визнання для того, щоб людина врятувалася від в'язниці", — зазначив Ніколоз Пачуашвілі.

Нагадаємо

Михайло Саакашвілі відмовляється від їжі вже 39-й день після того, як 1 жовтня його затримали у Тбілісі. 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно висунула обвинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону.

Колишній президент Грузії вважає себе політв'язнем і одразу після поміщення у в'язницю на знак протесту оголосив голодування.

4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав із в’язниці своїм прибічникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні. Окрім того, колишній грузинський лідер за час голодування схуд на 20 кг.

Регулярно біля руставської в'язниці та інших міст Грузії проводять мітинги з вимогою госпіталізації Саакашвілі до приватної лікарні. На підтримку експрезидента голодування оголосили кілька людей, серед яких депутат парламенту Грузії.

Додамо, що у Грузії Саакашвілі заочно засудили у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів із держбюджету. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13