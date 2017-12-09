Саакашвілі оголосив безстрокове голодування - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Затриманий екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі оголосив про початок голодування. Про це повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький, інформує УНН.
"Саакашвілі заявляє про початок безстрокового голодування. Також він буде протидіяти будь-яким спробам примусового харчування", - повідомив адвокат.
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Також Чернолуцький додав, що в разі прийняття судом рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб, Саакашвілі "ще більш жорстко буде продовжувати голодування" і закликав своїх прихильників виходити на мітинг в неділю, як у столиці так і в регіонах.
Нагадаємо, лідера партії “Рух Нових Сил” Міхеїла Саакашвілі затримали. Раніше УНН повідомив, з посиланням на джерело, що затримання відбулося у помешканні діючого посадовця поліції.