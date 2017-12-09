Саакашвили объявил бессрочную голодовку - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Задержанный экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили объявил о начале голодовки. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, информирует УНН.
"Саакашвили заявляет о начале бессрочной голодовки. Также он будет противодействовать любым попыткам принудительного питания", - сообщил адвокат.
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Также Чернолуцкий добавил, что в случае принятия судом решения об избрании меры пресечения в виде ареста на 60 суток, Саакашвили "еще более жестко будет продолжать голодовку" и призвал своих сторонников выходить на митинг в воскресенье, как в столице так и в регионах.
Напомним, лидера партии "Движение Новых сил" Михаила Саакашвили задержали . Ранее УНН сообщил со ссылкой на источник, задержание произошло в помещении действующего чиновника полиции.