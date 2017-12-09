Саакашвили объявил бессрочную голодовку - адвокат

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 91853 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 62543 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109085 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110386 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129417 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106181 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107916 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113184 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117406 просмотра

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Саакашвили объявил бессрочную голодовку - адвокат

Саакашвили объявил бессрочную голодовку - адвокат

Киев  •  УНН

 • 15532 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Задержанный экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили объявил о начале голодовки. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий, информирует УНН.

"Саакашвили заявляет о начале бессрочной голодовки. Также он будет противодействовать любым попыткам принудительного питания", - сообщил адвокат.

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Также Чернолуцкий добавил, что в случае принятия судом решения об избрании меры пресечения в виде ареста на 60 суток, Саакашвили "еще более жестко будет продолжать голодовку" и призвал своих сторонников выходить на митинг в воскресенье, как в столице так и в регионах.

Напомним, лидера партии "Движение Новых сил" Михаила Саакашвили задержали . Ранее УНН сообщил со ссылкой на источник, задержание произошло в помещении действующего чиновника полиции.

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