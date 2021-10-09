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Саакашвілі написав звернення з ув'язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Колишній президент Грузії, український громадянин Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні після повернення в Грузію, написав звернення до міжнародного співтовариства з в'язниці. Воно розміщене на сторінці Саакашвілі в Facebook, повідомляє УНН.

Він нагадав, що 1 жовтня його заарештували і помістили у в'язницю в Грузії. Арешт грунтувався на двох вироках суду, які, як зазначено в зверненні, "ніхто в світі не визнає", а також на ордері на арешт за двома незавершеними справами.

Цитата:

"Відповідно до законодавства Грузії будь-яка особа, затримана на підставі чинної та триваючої справи, має бути негайно доставлена до суду. Мене вже 9 днів тримають у в'язниці без слухання, і моєму адвокату суддя у справі сьогодні сказав, що в найближчі тижні слухань не очікується", - йдеться в зверненні Саакашвілі.

Деталі

Політик вважає, що "існує очевидна спроба не допустити моєї появи на публіці перед запланованим другим туром виборів", що зазначено в зверненні.

"Сподіваюся, ви не залишите непоміченою цю справу про ув'язнення без суду", - зазначив він.

Контекст

1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що третій президент країни Міхеіл Саакашвілі був затриманий у Грузії. Саакашвілі приїхав до Грузії через 8 років після еміграції.

Після затримання Саакашвілі помістили в колонію Руставі.

Українська влада відреагувала на це, адже Саакашвілі має українське громадянство. МЗС запросило керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання Саакашвілі. 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні повідомив МЗС про це. Згодом це зробив і новий посол.

4 жовтня Саакашвілі в пенітенціарному закладі в Грузії відвідала український консул.

Також 4 жовтня Саакашвілі оголосив голодування.

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи. Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.

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