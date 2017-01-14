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С.Пауер: ООН не зможе протистояти глобальним викликам без США

Київ • УНН

 • 11974 перегляди

КИЇВ. 14 січння. УНН. ООН не зможе протистояти глобальним викликам, в тому числі з тероризмом, епідеміями і стихійними лихами, без визначальної ролі США. З таким твердженням виступила в п'ятницю Саманта Пауер на своїй останній прес-конференції в якості постійного представника США при всесвітній організації, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Дипломат зазначила, що світ “завжди буде звертатися до ООН, стикаючись з загрозою в особі тероризму, держави, яка прагне до володіння ядерною зброєю, наступної епідемії Ебола або іншої хвороби, цунамі”.

“Ми знаємо, що таке буде відбуватися, так що в наших інтересах зробити цю організацію більш дієздатною, і цього ніколи не трапиться, якщо в її складі не буде США, які в статусі лідера діють з позиції співробітництва, взаємоповаги і концепції колективної безпеки і загальнолюдських цінностей”, — заявила С.Пауер.

Постпред США зазначила, що ні одна країна не може самотужки врегулювати міжнародні конфлікти, але Вашингтон, на її думку, має “дуже багато важелів впливу” і повинен продовжувати ефективно їх використовувати.

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