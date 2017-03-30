С.Назаренко завершив кар'єру і став футбольним тренером
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Півзахисник "Дніпра" і екс-гравець збірної України Сергій Назаренко прийняв рішення завершити кар'єру футболіста і перейшов на тренерську роботу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФК "Дніпро".
37-річний уродженець міста Кіровоград увійшов до тренерського штабу молодіжного складу "Дніпра" і сьогодні взяв участь в першому тренуванні в новій для себе ролі.
"Я прийняв рішення почати новий етап в кар'єрі і житті. Перейшов на тренерську роботу. Ще якийсь час назад я поступив на курси, де вчуся на ліцензію категорій Б та А, і зараз отримав можливість набиратися досвіду. Радий, що це відбувається в рідній команді. Потихеньку освоююся в новій ролі і буду всіма силами працювати на благо "Дніпра", - сказав С.Назаренко.
Варто зазначити, що С.Назаренко, переїхавши в Дніпропетровськ у підлітковому віці, дебютував в основному складі "Дніпра" в жовтні 1999 року. З тих пір гравець середньої ланки поля провів за клуб у вищій лізі чемпіонату України 272 матчі, в яких забив 54 м'ячі. Останній раз на поле у футболці "Дніпра" С.Назаренко вийшов 22 жовтня 2016 року в виїзному матчі з "Волинню".
Примітно, що протягом довгого часу гравець був рекордсменом команди за кількістю матчів і голів в чемпіонаті України.
Додамо також, С.Назаренко грав в "Таврії", "Чорноморці" і "Металісті". У складі національної збірної України провів 41 матч, забив 11 голів.
Як повідомляв УНН, УПЛ затвердила дати і час початку матчів 23-го туру.