С.Назаренко завершив кар'єру і став футбольним тренером

37-річний уродженець міста Кіровоград увійшов до тренерського штабу молодіжного складу "Дніпра" і сьогодні взяв участь в першому тренуванні в новій для себе ролі.

"Я прийняв рішення почати новий етап в кар'єрі і житті. Перейшов на тренерську роботу. Ще якийсь час назад я поступив на курси, де вчуся на ліцензію категорій Б та А, і зараз отримав можливість набиратися досвіду. Радий, що це відбувається в рідній команді. Потихеньку освоююся в новій ролі і буду всіма силами працювати на благо "Дніпра", - сказав С.Назаренко.

Варто зазначити, що С.Назаренко, переїхавши в Дніпропетровськ у підлітковому віці, дебютував в основному складі "Дніпра" в жовтні 1999 року. З тих пір гравець середньої ланки поля провів за клуб у вищій лізі чемпіонату України 272 матчі, в яких забив 54 м'ячі. Останній раз на поле у ​​футболці "Дніпра" С.Назаренко вийшов 22 жовтня 2016 року в виїзному матчі з "Волинню".

Примітно, що протягом довгого часу гравець був рекордсменом команди за кількістю матчів і голів в чемпіонаті України.

Додамо також, С.Назаренко грав в "Таврії", "Чорноморці" і "Металісті". У складі національної збірної України провів 41 матч, забив 11 голів.

Як повідомляв УНН, УПЛ затвердила дати і час початку матчів 23-го туру.