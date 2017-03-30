С.Назаренко завершил карьеру и стал футбольным тренером

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66960 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108494 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166368 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122056 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119938 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114296 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105410 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107318 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103774 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157434 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С.Назаренко завершил карьеру и стал футбольным тренером

С.Назаренко завершил карьеру и стал футбольным тренером

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Полузащитник "Днепра" и экс-игрок сборной Украины Сергей Назаренко принял решение завершить карьеру футболиста и перешел на тренерскую работу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Днепр".

37-летний уроженец города Кировограда вошел в тренерский штаб молодежного состава "Днепра" и сегодня принял участие в первой тренировке в новой для себя роли.

"Я принял решение начать новый этап в карьере и жизни. Перешел на тренерскую работу. Еще некоторое время назад я поступил на курсы, где учусь на лицензию категорий Б и А, и сейчас получил возможность набираться опыта. Рад, что это происходит в родной команде. Потихоньку осваиваюсь в новой роли и буду всеми силами работать на благо "Днепра", - сказал С.Назаренко.

Стоит отметить, что С.Назаренко, переехав в Днепропетровск в подростковом возрасте, дебютировал в основном составе "Днепра" в октябре 1999 года. С тех пор игрок среднего звена поля провел за клуб в высшей лиге чемпионата Украины 272 матча, в которых забил 54 мяча. Последний раз на поле в футболке "Днепра" С.Назаренко вышел 22 октября 2016 в выездном матче с "Волынью".

Примечательно, что в течение долгого времени игрок был рекордсменом команды по количеству матчей и голов в чемпионате Украины.

Добавим также, С.Назаренко играл в "Таврии", "Черноморце" и "Металлисте". В составе национальной сборной Украины провел 41 матч, забил 11 голов.

Как сообщал УНН, УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура .

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