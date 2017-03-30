С.Назаренко завершил карьеру и стал футбольным тренером

37-летний уроженец города Кировограда вошел в тренерский штаб молодежного состава "Днепра" и сегодня принял участие в первой тренировке в новой для себя роли.

"Я принял решение начать новый этап в карьере и жизни. Перешел на тренерскую работу. Еще некоторое время назад я поступил на курсы, где учусь на лицензию категорий Б и А, и сейчас получил возможность набираться опыта. Рад, что это происходит в родной команде. Потихоньку осваиваюсь в новой роли и буду всеми силами работать на благо "Днепра", - сказал С.Назаренко.

Стоит отметить, что С.Назаренко, переехав в Днепропетровск в подростковом возрасте, дебютировал в основном составе "Днепра" в октябре 1999 года. С тех пор игрок среднего звена поля провел за клуб в высшей лиге чемпионата Украины 272 матча, в которых забил 54 мяча. Последний раз на поле в футболке "Днепра" С.Назаренко вышел 22 октября 2016 в выездном матче с "Волынью".

Примечательно, что в течение долгого времени игрок был рекордсменом команды по количеству матчей и голов в чемпионате Украины.

Добавим также, С.Назаренко играл в "Таврии", "Черноморце" и "Металлисте". В составе национальной сборной Украины провел 41 матч, забил 11 голов.

Как сообщал УНН, УПЛ утвердила даты и время начала матчей 23-го тура .