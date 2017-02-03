С.Лавров - Ж.Еро: ескалація на Донбасі може звести нанівець дворічні зусилля "нормандської четвірки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у телефонній розмові з очільником МЗС Франції Жаном-Марком Ейро сказав, що ескалація на Донбасі зводить нанівець два роки спроб помирити сторони конфлікту на сході України, передає УНН із посиланням на МЗС РФ.
Як пише видання, телефонна розмова міністрів відбулася з інціативи французької сторони.
С.Лавров поклав відповідальність за ескалацію конфлікту на уряд України і сказав, що неприпустимо "потурати спробам київського керівництва знову вдатися до заздалегідь приречених на провал військових авантюр".
"Це може звести нанівець дворічні зусилля глав держав "нормандської четвірки". Міністри домовилися продовжити зусилля з повернення ситуації в русло дотримання домовленостей про припинення вогню і якнайшвидшого узгодження "дорожньої карти" щодо всебічного виконання Мінських угод", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.