С.Лавров - Ж.Эйро: эскалация на Донбассе может свести на нет двухлетние усилия "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жаном-Марком Эйро сказал, что эскалация на Донбассе сводит на нет два года попыток помирить стороны конфликта на востоке Украины, передает УНН со ссылкой на МИД РФ.
Как пишет издание, телефонный разговор министров состоялся по инциативы французской стороны.
С.Лавров возложил ответственность за эскалацию конфликта на правительство Украины и сказал, что недопустимо "потакать попыткам киевского руководства снова прибегнуть к заранее обреченным на провал военным авантюрам".
"Это может свести на нет двухлетние усилия глав государств "нормандской четверки". Министры договорились продолжить усилия по возвращению ситуации в русло соблюдения договоренностей о прекращении огня и скорейшего согласования "дорожной карты" по всестороннему выполнению Минских соглашений", - говорится в сообщении.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.