С.Лавров заявив про готовність перевести діалог з США в конструктивне русло

"Росія, про це неодноразово говорив президент Путін, готова пройти свою частину шляху, щоб перевести діалог з Вашингтоном в конструктивне русло, перш за все, з метою пошуку ефективних відповідей на виклики тероризму та інші численні виклики сучасності" - заявив С.Лавров.

Він зазначив, що "багато в світових справах в нинішньому році буде залежати від того, як складуться відносини наших країн (членів ШОС - ред.) з ключовими державами Заходу, особливо, звичайно, з новою адміністрацією США".

"Хотілося б сподіватися, що наші партнери відмовляться від односторонніх вузькокорисливих підходів до ключових питань міжнародного порядку денного, і, звичайно, ми звернули увагу на передвиборні заяви Дональда Трампа, в тому числі про готовність і рішучість до спільної боротьби з "Ісламською державою", - також зазначив С.Лавров.