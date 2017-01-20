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С.Лавров заявив про готовність перевести діалог з США в конструктивне русло

С.Лавров заявив про готовність перевести діалог з США в конструктивне русло

Київ • УНН

 • 9826 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Росія готова перевести діалог з США в конструктивне русло. Про це заявив в п'ятницю міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час церемонії відкриття політичних консультацій країн-членів ШОС, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Росія, про це неодноразово говорив президент Путін, готова пройти свою частину шляху, щоб перевести діалог з Вашингтоном в конструктивне русло, перш за все, з метою пошуку ефективних відповідей на виклики тероризму та інші численні виклики сучасності" - заявив С.Лавров.

Він зазначив, що "багато в світових справах в нинішньому році буде залежати від того, як складуться відносини наших країн (членів ШОС - ред.) з ключовими державами Заходу, особливо, звичайно, з новою адміністрацією США".

"Хотілося б сподіватися, що наші партнери відмовляться від односторонніх вузькокорисливих підходів до ключових питань міжнародного порядку денного, і, звичайно, ми звернули увагу на передвиборні заяви Дональда Трампа, в тому числі про готовність і рішучість до спільної боротьби з "Ісламською державою", - також зазначив С.Лавров.

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