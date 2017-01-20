С.Лавров заявил о готовности перевести диалог с США в конструктивное русло

"Россия, об этом неоднократно говорил президент Путин, готова пройти свою часть пути, чтобы перевести диалог с Вашингтоном в конструктивное русло, прежде всего, с целью поиска эффективных ответов на вызовы терроризма и другие многочисленные вызовы современности", - заявил С.Лавров.

Он отметил, что "многое в мировых делах в нынешнем году будет зависеть от того, как сложатся отношения наших стран (членов ШОС - ред.) с ключевыми государствами Запада, особенно, конечно, с новой администрацией США".

"Хотелось бы надеяться, что наши партнеры откажутся от односторонних узкокорыстных подходов к ключевым вопросам международной повестки дня, и, конечно, мы обратили внимание на предвыборные заявления Дональда Трампа, в том числе о готовности и решимости к совместной борьбе с" Исламским государством ", - также отметил С.Лавров.