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С.Лавров не виключив участі у зустрічі "нормандської четвірки" 29 листопада

Київ • УНН

 • 6385 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не виключив участі у зустрічі "нормандської четвірки" 29 листопада, зазначивши, що це не має бути "зустріч заради зустрічі", передає УНН з посиланням на ТАСС.

С.Лавров не виключив участі у зустрічі "нормандської четвірки" 29 листопада

"Сумніваюся, що до 29 листопада можна буде домовитися по всіх параметрах (працювати над дорожньою картою щодо виконання мінських домовленостей), хоча ми будемо робити для цього все від нас залежне. Зберігається серйозний ризик, що це може знову опинитися зустріччю заради зустрічі. Проте, якщо мої колеги по "нормандського формату" готові піти на такий ризик, - поїдемо в Берлін 29 листопада", - сказав М.Шульц.

За словами російського міністра, "Росія наштовхується на спроби відійти від узгоджених в Берліні позицій щодо проекту "дорожньої карти" щодо Донбасу".

"Російські представники під час роботи над проектом дорожньої карти строго дотримуються цих принципових розумінь лідерів, але тим не менше ми натрапляємо на спроби відійти від цих розумінь і знову просувати односторонні підходи", - зазначив С.Лавров.

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