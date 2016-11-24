С.Лавров не исключил участия во встрече "нормандской четверки" 29 ноября

"Сомневаюсь, что до 29 ноября можно будет договориться по всем параметрам (работать над дорожной картой по выполнению минских договоренностей), хотя мы будем делать для этого все от нас зависящее. Сохраняется серьезный риск, что это может снова оказаться встречей ради встречи. Однако, если мои коллеги по "нормандскому формату" готовы пойти на такой риск, - поедем в Берлин 29 ноября", - сказал С.Лавров.

По словам российского министра, "Россия наталкивается на попытки отойти от согласованных в Берлине позиций относительно проекта "дорожной карты" по Донбассу".

"Российские представители во время работы над проектом дорожной карты строго придерживаются этих принципиальных соображений лидеров, но тем не менее мы наталкиваемся на попытки отойти от этих пониманий и снова продвигать односторонние подходы", - отметил С.Лавров.