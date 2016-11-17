С.Кубів: зростання ВВП на 1,8% свідчить про відновлення економіки України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Зростання ВВП на 1,8% у третьому кварталі поточного року свідчить про відновлення економіки України. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів під час обговорення стратегії розвитку МСБ 2020, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
"Зростання ВВП на 1,8% у 3 кварталі свідчить про відновлення економіки України", - зазначив С.Кубів, якого цитує прес-служба у Twitter.
При цьому він підкреслив, що, за даними міжнародних експертів, в Україні покращився бізнес клімат і спостерігається зростання позицій у міжнародних рейтингах.
"Підвищення рейтингу агентством Fitch - свідчення прогресу реформ в Україні за 6 місяців та позитивний сигнал для міжнародних інвесторів", - додав С.Кубів.
Нагадаємо, агентство Fitch покращило довгостроковий рейтинг України в іноземній та національній валюті з "ССС" до "В-". Прогноз рейтингу стабільний.
Також Fitch покращило прогноз зростання економіки України.