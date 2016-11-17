С.Кубив: рост ВВП на 1,8% свидетельствует о восстановлении экономики Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Рост ВВП на 1,8% в третьем квартале текущего года свидетельствует о восстановлении экономики Украины. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время обсуждения стратегии развития МСБ 2020, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
"Рост ВВП на 1,8% в 3 квартале свидетельствует о восстановлении экономики Украины", - отметил С.Кубив, которого цитирует пресс-служба в Twitter.
При этом он подчеркнул, что, по данным международных экспертов, в Украине улучшился бизнес климат и наблюдается рост позиций в международных рейтингах.
"Повышение рейтинга агентством Fitch - свидетельство прогресса реформ в Украине за 6 месяцев и позитивный сигнал для международных инвесторов", - добавил С.Кубив.