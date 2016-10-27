С.Кубів візьме участь у національному форумі в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У п'ятницю, 28 жовтня, перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів та голова Харківської ОДА Юлія Світлична візьмуть участь у національному форумі, який відбудеться у Харкові. Про це УНН повідомляє из посиланням на прес-службу Харківської ОДА.
Національний форум “Всеукраїнське громадське обговорення реформи державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні” розпочнеться об 11:00 в Національній академії правових наук України (вул. Пушкінська, 70).
Під час форуму відбудеться урочисте підписання меморандуму про співпрацю між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Харківською обласною державною адміністрацією та Харківською обласною радою.
У заході також візьмуть участь представники міської влади, науковці та бізнесу.
У програмі заходу запланований короткий брифінг для представників ЗМІ.