С.Кубив примет участие в национальном форуме в Харькове

Национальный форум "Всеукраинское общественное обсуждение реформы государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине" начнется в 11:00 в Национальной академии правовых наук Украины (ул. Пушкинская, 70).

Во время форума состоится торжественное подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством экономического развития и торговли Украины, Харьковской областной государственной администрацией и Харьковским областным советом.

В мероприятии также примут участие представители городской власти, бизнеса а также ученые.

В программе мероприятия запланирован короткий брифинг для представителей СМИ.