С.Кубив примет участие в национальном форуме в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В пятницу, 28 октября, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и глава ХОГА Юлия Светличная примут участие в национальном форуме, который состоится в Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.
Национальный форум "Всеукраинское общественное обсуждение реформы государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине" начнется в 11:00 в Национальной академии правовых наук Украины (ул. Пушкинская, 70).
Во время форума состоится торжественное подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством экономического развития и торговли Украины, Харьковской областной государственной администрацией и Харьковским областным советом.
В мероприятии также примут участие представители городской власти, бизнеса а также ученые.
В программе мероприятия запланирован короткий брифинг для представителей СМИ.