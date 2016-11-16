С.Кривцов: збірна весь час буде грати на перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Захисник донецького "Шахтаря" і збірної України Сергій Кривцов розповів про налаштування національної команди на кожний майбутній поєдинок за керівництва Андрія Шевченка, інформує УНН з посиланням на телеканал "Футбол 1/2".
"Неважливо, товариський це або офіційний матч. На стадіон прийшли вболівальники (на гру з Сербією – ред.). Ми хотіли віддячити їм за підтримку. Для нашої збірної немає такого поняття, як програш або нічия, ми весь час будемо грати на перемогу. Сьогодні намагалися зіграти так, щоб було не соромно дивитися в очі вболівальникам", - захисник прокоментував переможний спаринг із Сербією.
Нагадаємо, що у грі проти сербів С.Кривцов вийшов у стартовому складі і провів усі 90 хвилин на полі.