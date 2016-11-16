С.Кривцов: сборная все время будет играть на победу

"Неважно, товарищеский это или официальный матч. На стадион пришли болельщики (на игру с Сербией - ред.). Мы хотели отблагодарить их за поддержку. Для нашей сборной нет такого понятия, как проигрыш или ничья, мы все время будем играть на победу. Сегодня пытались сыграть так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза болельщикам", - так защитник прокомментировал победный спарринг с Сербией.

Напомним, что в игре против сербов С.Кривцов вышел в стартовом составе и провел все 90 минут на поле.